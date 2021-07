Une partie des indemnités des élus territoriaux reversée à une caisse de solidarité pour les prisonniers politiques corses ?

« Il y a en Corse aujourd’hui plusieurs familles qui sont frappées de condamnations pécuniaires » argumente le président du groupe « Core in Fronte ». « C’est une goutte d’eau, mais cela fera quand même 125 000 euros à l’issue de la mandature » détaille t-il, demandant à l’Assemblée de faire de cette question une priorité. « Cela fait partie d’un processus de paix » pose t-il. Une préoccupation que partage le président du groupe majoritaire Jean Biancucci. « Sur le principe, on peut y souscrire » indique t-il. « Il y a une contribution nécessaire. Je propose qu’on puisse en discuter tous ensemble et assumer cette difficulté » poursuit-il.



Au tour de Josepha Giacometti de prendre la parole. Pour la seule représentante de Corsica Libera, apparentée au groupe Avanzemu, « la question des prisonniers politiques dépasse notre famille politique ». Et de rappeler les victoires électorales de 2015, 2017 et 2021, qui doivent, pour la conseillère, aboutir désormais à une « solution politique ». De solution politique, il doit en être question aussi pour Jean-Christophe Angelini. « Je crois qu’il faut que la Corse se réinvite dans l’agenda politique et présidentiel » indique t-il.