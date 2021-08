Core in Fronte présente la deuxième édition des « Scontri populari »

C’est dans un tout nouveau contexte politique que Core in Fronte a présenté la deuxième édition des « Scontri populari » 2021, ce vendredi à Peri. Une quinzaine de militants étaient présents autour d’une tribune où Joseph Salasca, Marie-Claude Branca et Arthur Solinas avaient pris place. C’est ce dernier qui prendra, du reste, la parole. « Les scontri de cette année s’insèrent dans un contexte particulier, souligne-t -il, il est marqué par des élections territoriales qui ont vu le vote patriotique s’accroître fortement et le vote indépendantiste obtenir une assise et un ancrage importants... »

Une manière sous-jacente d’annoncer que le mouvement entend peser de tout son poids au sein de l’hémicycle mais également sur le terrain. Des paroles telles que « lutte de libération nationale », « stratégie populaire d’autodétermination » ou « revendication historique indépendantiste » qui résonnent comme le témoin des années soixante-dix, quatre-vingt, ont été prononcées au cours de la conférence de presse. « Core in Fronte entend mettre en place une stratégie de résistance populaire avec l’édification d’un contre-projet de société, ajoute le jeune militant, toujours à la tribune, si pour quelques-uns, les institutions sont gages d’administration, la démonstration a déjà été faite des déchirements consubstantiels entre la représentation « légale » et l’état réel de notre pays. »





Une attaque frontale à l’actuelle majorité…

Après Patrimonio l’an dernier, c’est à Sarrola Carcopino que le mouvement organise la deuxième édition. « Malgré les conditions sanitaires, qui seront bien sûr respectées, nous avons décidé de maintenir cette journée. Il nous paraît, en effet, important de mettre en place ces débats avec la société, le peuple. Il n’est plus écouté des élus, nous voulons maintenir cet esprit populaire. « Fà u populu, cù u populu... »

Le ton est donné dans le même esprit qu'au sein de l'hémicycle...



Le programme

9h30-11h : caffè paisani avec trois tables rondes et synthèse des travaux

11h30-12h30 : débat politique : lutte de libération nationale et émancipation sociale : quel rôle et place pour Core in Fronte ?

14h30-16h30 : conférences-débat : terra è ghjente, sviluppu è eculugia

-Economie numérique (Nicolas Alfonsi et Marielle Delhom)

Tourisme maîtrisé, expertise sur le permis de louer (Jean – Baptiste Pieri)

-Agriculture (Hélène Beretti)

-La souveraineté alimentaire



17h-18h : Agora avec les élus. Questions ouvertes au public



18h : la question répressive au centre politique. Débat sur la dette des anciens prisonniers, invités.



19h : intervention Core in Fronte



20h : repas et soirée musicale