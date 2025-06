Inner Wheel Ajaccio : trente ans de solidarité au service des plus fragiles

Trente ans d’engagement discret mais constant. La section ajaccienne d’Inner Wheel, association féminine internationale fondée en 1924 en Angleterre, célèbre cette année trois décennies d’actions en faveur des plus vulnérables. Créée en 1994, la structure locale regroupe une vingtaine de membres, aujourd’hui présidée par Vanina Gourgeon. « Nos statuts internationaux sont très stricts : nous n’apportons pas d’aide financière directe, sauf exceptions », précise Claude Paoletti, secrétaire générale du club ajaccien. L’association intervient plutôt sous forme d’achats ciblés : électroménager pour des personnes âgées en difficulté, billets d’avion pour des parents devant accompagner leurs enfants malades sur le continent. Inner Wheel ne peut pas soutenir d’autres associations, uniquement des particuliers. Et même la collecte de fonds obéit à des règles précises : « Nous ne pouvons pas acheter pour revendre. Il faut transformer nos achats, comme par exemple acheter du blé en grande quantité pour ensuite vendre des sachets pendant les fêtes de Noël. »





« Tout l’argent que nous récoltons est redistribué pour la bonne cause »

Stands de gâteaux devant les églises, vente de viennoiseries, ou encore marché aux puces et brocantes font partie des actions annuelles pour récolter des fonds pour la bonne cause : « Souvent, on essaye de mettre la main sur des objets qu’on n’utilise plus ou qu’on nous donne pour ensuite aller les vendre sur des marchés afin de récolter le maximum d’argent qui servira à aider les autres. Tout l’argent que nous récoltons est redistribué pour la bonne cause. Il n’y a aucun frais de gestion chez nous. Tout ce que nous faisons est directement affecté pour ce que nous aidons » se félicite Claude Paoletti. Récemment, l’association caritative, s’est également tourné en faveur des jeunes aveugles de Corse en participant activement à aider la Fondation Gaillanne, spécialisée dans l’élevage de chiens guide d’aveugles : « Dresser un tel chien représente un coût extrêmement important, près de 25 000 euros, et nous avons donc réalisé un don conséquent pour participer aux frais de dressage. Ces chiens sont ensuite attribués à des adolescents déficients visuels âgés de 12 à 18 ans ». En Corse, les enfants aveugles ou malvoyants peuvent également bénéficier de cette structure en contacter directement la Fondation. Le club ajaccien a également apporté dernièrement une aide importante en faveur du service oncologie de l’Hôpital de la Miséricorde et notamment des patients pour l’achat de prothèses et accessoires capillaires pour les parents qui ont perdu leurs cheveux durant les lourds traitements. « Nous avons également acheter des éléments de décorations pour humaniser l’environnement et animer les murs ainsi qu’un fauteuil de massage et des produits de beauté destinés aux patients sous traitements lourds ».



Appel aux jeunes femmes actives

Au fil du temps, des liens d’amitié forts se sont noués entre les membres de ce club à la générosité sans limite, qui se réunissent chaque premier jeudi du mois. « Cette réunion, c’est uniquement sur le papier ! Nous habitons à Ajaccio, dans une ville à taille humaine, donc forcément, nous nous voyons plutôt tous les jours » sourit Claude Paoletti, qui espère voir d’autres femmes les rejoindre, sous forme d’un appel lancé à la jeunesse : « La section ajaccienne a été fondée, il y a 30 ans, et nous avons besoin de nouvelles forces vives et c’est pourquoi nous souhaitons l’arrivée de nouveaux membres au sein de notre belle association. Il n’y pas de critères spécifiques, on veut juste des personnes motivées pour s’impliquer pour aider ceux qui en ont besoin. On sait que c’est difficile de nos jours entre le travail et les obligations familiales, mais nous y sommes bien arrivées, alors on espère que des jeunes femmes actives répondront à notre appel ». Depuis la Convention d’Istanbul en 2012, l’Inner Wheel est ouvert à toutes les femmes partageant ses valeurs. Présent dans plus de 103 pays, représenté à l’ONU, il compte, dans le monde, 120 000 membres dans près de 4000 clubs.