Voile - Swan Bonifacio Challenge : Les leaders au rendez-vous

Toute la flotte était concernée par cette nouvelle journée de compétition qui s'est disputée avec un vent de secteur Ouest un peu moins fort que la veille, mais se situant, quand même, entre 16 et 20 nœuds. Les Swan 36, 42 et 50 se sont affrontés sur un parcours implanté entre le feu de La Madonetta et Fenu, alors que les Swan 28 devaient en découdre sur un parcours entre Saint-Antoine et La Madonetta.





Du côté des Swan 50, pas de changement de leader avec Hatari qui est toujours en tête ce jeudi soir, mais devant Stella Maris et Olymp. Le grand perdant du jour est Cuordileone, deuxième mercredi, qui recule en cinquième position.

Dans la flotte des Swan 42, le top trois n'a pas changé au soir de cette deuxième journée avec Nadir qui mène le classement suivi de Glen Ellen et Pez De Abril.

De manière identique chez les Swan 36, aucun changement sur le podium provisoire avec en tête G Spot qui devance Goddess et Fra Martina.





Enfin, pour leur première apparition sur le plan d'eau bonifacien, les Swan 28 ont vu Anya Race l'emporter sur Black Swan et Play Bigger

Ce vendredi le vent devrait basculer à l'Est et pourrait se situer entre 10 et 14 nœuds.