Vivario : un grand pique-nique pour valoriser le Parc Naturel Régional

La rédaction le Dimanche 29 Septembre 2019 à 07:37

Proposé dans différents Parcs naturels régionaux de France, tous les week-ends de fin août à début octobre 2019, cet événement national regroupe une quarantaine de manifestations existantes. De marchés de producteurs en randonnées et ballades, ponctuées de festivités et d’animations culturelles et pédagogiques à l’occasion de Fêtes de Parcs ou d’événements régionaux, toutes ces manifestations ont un point commun : faire redécouvrir, goûter et savourer les produits locaux issus des Parcs et de leur marque responsable « Valeurs Parc ».

L’occasion de s’accorder une virée en famille ou entre amis et de se reconnecter avec les richesses parfois insoupçonnées de son territoire : sa faune, sa flore, ses paysages, son patrimoine culturel, ses savoir-faire artisanaux et ses fêtes, le temps d’activités sportives et de découvertes, en marge de nombreuses dégustations de spécialités gourmandes.

Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine