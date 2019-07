Visite du Premier ministre : Michel Stefani (PCF) attend des mesures de transparence

Le premier ministre Edouard Philippe sera en Corse deux jours pour une visite au cours de laquelle il devrait rencontrer les élus, les représentants de la vie économique et sociale pour échanger sur les enjeux majeurs de l’Île. Il défendra les politiques du Gouvernement mise en œuvre « pour transformer le quotidien des habitants », également sur la stratégie de lutte contre la pauvreté, et enfin sur les opérations de développement des territoires inscrites au programme « Action Cœur de ville » à Ajaccio et Bastia.De toute évidence les deux premiers points sont ceux sur lesquels on est en droit d’attendre des mesures concrètes qui se traduiraient positivement en termes de pouvoirs d’achat des ménages et de lutte contre la cherté de la vie. Gageons en effet que cette visite soit mise à profit pour honorer l’engagement pris il y a quelques mois par la préfète s’agissant du prix des carburants et de l’étude des services de l’Etat qui devait être rendue fin juin.Pour les carburants comme pour les biens de consommations courantes la transparence doit être faite sur la formation des prix alors que les dispositifs de réfactions de TVA sont en grande partie détournés de leur objet au détriment des consommateurs. Cette part de solidarité nationale, détournée, s’élève pourtant à elle seule à prés de 200 millions d’euros par an. Néanmoins l’Etat accepte depuis des décennies que cela se passe.Mieux depuis deux ans il ferme totalement les yeux sur la domination sans partage que le consortium des patrons corses exerce sur l’économie insulaire. Constitué en oligopole, il maîtrise désormais toute la chaîne d’approvisionnement de l’ile alors que sa responsabilité dans la cherté de la vie et la captation de ces dispositifs fiscaux est évidente.Dans ces conditions pour confirmer la volonté de transformer en bien la vie quotidienne des Corses et pour cela de lutter contre les inégalités, le premier ministre devra commencer effectivement par annoncer des mesures de transparence susceptibles de mettre fin à cette situation scandaleuse facteur d’injustice fiscale et sociale.