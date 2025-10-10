CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia (M3) prend la main à la veille de l'arrivée 10/10/2025 Incident technique au centre opérationnel des pompiers de Haute-Corse : la réception des appels d’urgence perturbée 10/10/2025 Pascal Elbé, réalisateur de « La bonne étoile » : « En Corse, on a un peu un rendez-vous avec le vrai » 10/10/2025 Affaire Maxime Beux : le policier condamné à deux ans de prison avec sursis 10/10/2025

Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre


AFP le Vendredi 10 Octobre 2025 à 22:08

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.



Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre
Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.
 
"Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", a dit l'Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos