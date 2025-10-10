Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.



"Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", a dit l'Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations.