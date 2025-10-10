Emmanuel Macron reconduit Sébastien Lecornu comme Premier ministre

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué.
"Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", a dit l'Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations.
"Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", a dit l'Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations.
-
25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia (M3) prend la main à la veille de l'arrivée
-
Incident technique au centre opérationnel des pompiers de Haute-Corse : la réception des appels d’urgence perturbée
-
Pascal Elbé, réalisateur de « La bonne étoile » : « En Corse, on a un peu un rendez-vous avec le vrai »
-
Affaire Maxime Beux : le policier condamné à deux ans de prison avec sursis
-
EN IMAGES - Les coureurs de l'Infinity trail ont commencé leur parcours à Porticcio