Visite de Mathieu Blanchard candidat de "Koh-Lanta" à la SNSM de Calvi-Balagne

Une nouvelle aventure pour l’aventurier de Koh-Lanta, Mathieu Blanchard, qui rejoint les donateurs et amis de la Station SNSM de Calvi.

Mathieu participe à la nouvelle édition « les 4 terres » équipe du Sud, de l’aventure Kho-Lanta, diffusée à la télévision depuis le 28 août dernier. C’est un sportif de niveau international.



« Je profite de quelques jours de vacances en Corse pour rendre visite aux bénévoles de la SNSM de Calvi et visiter leur canot tout-temps ».

Je suis personnellement très attaché à la mer et à l’océan. Né en Guadeloupe, j’ai été initié dès l’enfance au monde maritime. Par ma formation de plongeur sous-marin et la pratique de sports d’eau (Kite surf, voile etc.) je sais que l’on peut compter sur ces « anges-gardiens » de la mer et cela est extrêmement rassurant.