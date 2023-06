La Petite Culotte nommé pour la "Chanson de l'année" sur TF1 avec sa chanson "Goffa Lolita"

"Goffa Lolita" interprété par la Petite Culotte parviendra-t-il à succéder à "Rétine", la chanson d'Amir qui avait gagné l'année dernière ? Pour savoir si le morceau du chanteur corse remportera le titre tant convoité de, rendez-vous est donné le samedi 17 juin dès 21h10 sur TF1. Nikos Aliagas sera aux commandes de cette soirée où les 14 chansons en compétition seront soumises au vote des téléspectateurs et auront ainsi la possibilité d'élire leur chanson favorite.TF1 précise sur son site que pour cette 19e édition, il est déjà possible de voter pour la chanson de l'année 2023.1 - Amir"Ce soir "2 - Nuit Incolore "Dépassé"3 - Slimane "Des milliers de Je t'aime"4 - Kendji Girac & Florent Pagny "Encore "5 - Benson Boone & Philippine Lavrey "In The Stars"6 - Vianney & Mika "Keep It Simple"7 - La Petite Culotte "La Goffa Lolita"8 - Izïa "Mon coeur"9 - Keen'V "Ne pars pas"10 - Ridsa"Nous deux"11 - Juliette Armanet "Qu'importe"12 - Louane"Secret"13 - Claudio Capéo "Si j'avais su"14 - Pierre de Maere "Un jour je marierai un ange"