VIDEO - "The Voice": L’Ajaccien Gianni continue après l'épreuve des "groupes"

Quelle est votre histoire avec le chant et la musique ?

Le chant, la musique, et l’art de façon générale ont toujours fait partie ma vie. Enfant, j’étais plus tourné vers le dessin et la peinture. Puis, vers mes 14 ans, s’est fait un éveil musical suite à une période scolaire un peu difficile durant laquelle je me suis réfugié dans la musique. La musique m’a aidé à me sentir mieux et a été un peu ma thérapie. Depuis, je n’ai jamais arrêté de chanter. Pour moi, c’est devenu un exutoire.



Quelles sont vos influences ?

Ma plus grosse influence est Lady Gaga. C’est elle et sa musique qui m’ont toujours aidé. Je l’écoute depuis mes 5-6 ans, elle m’a toujours aidé à puiser la force en moi.



Pourquoi avez-vous souhaité participer à The Voice ?

J’ai souhaité participer à The Voice parce que, pour moi, c’était un tremplin pour montrer ma personnalité artistique, une façon de me prouver que j’étais légitime, de pouvoir faire entendre ma voix, et de montrer qui je suis. Et puis, c’est aussi une façon pour moi de faire que les gens se sentent bien à l’écoute de mes chansons, comme quand moi je n’étais pas bien et que j’écoutais du Lady Gaga.



À l’occasion de votre première apparition dans l’émission, vous évoquiez dans votre portait une « revanche » pour les gens comme vous. Pourquoi ?

Quand je parle d’une revanche pour les gens comme moi, je parle d’une revanche pour les gens différents ou qui se sentent différents, qui n’ont peut-être pas vécu de supers années dans leur enfance, justement parce qu’ils étaient différents. Pour ma part quand j’étais petit, j’avais les cheveux longs et je jouais aux poupées, et on m’a beaucoup discriminé en raison de ce côté efféminé. J’aimerais que quand les gens me voient, ils trouvent une inspiration pour s’assumer, et n’aient plus peur de se faire confiance. J’ai été victime de harcèlement scolaire juste avant le confinement et c’est à cette période que j’ai vraiment fait mon éveil musical. C’est là que j’ai commencé à lire un peu les chansons notamment de Lady Gaga, à en comprendre le sens et les messages qu’elles peuvent porter. Et puis, j’ai commencé à prendre des cours en octobre 2020 et j’ai rencontré ma coach vocale qui s’appelle Aurélie Berria. C’est devenu un pilier dans ma vie. Et tout cela m’a beaucoup aidé.



Lors des auditions à l’aveugle, vous avez choisi d’interpréter la chanson « Glimpse of us » du chanteur Joji, à travers laquelle vous avez pu montrer votre grande sensibilité et vos capacités vocales impressionnantes. Pourquoi votre choix s’est-il porté sur ce titre ?

Parce que c’est une chanson qui me parle énormément. Elle me correspond beaucoup parce qu’elle est très aérienne, très rêveuse. Et puis je peux faire preuve de beaucoup de créativité vocale dans cette chanson, puisqu’elle est assez aiguë, mais en même temps assez grave. Je sentais qu’avec cette chanson, ma capacité vocale comme émotionnelle pouvait être délivrée au mieux.



À cette occasion, vous avez réussi à faire se retourner les 4 coachs. Votre choix s’est alors porté sur Zaz, pourquoi ?

Au départ, mon premier choix était Vianney, mais il a été bloqué par Patricia Kaas. Suite à cela, je me suis demandé quel coach m’avait le plus convaincu. L’énergie de Zaz, les mots qu’elle m’a dits m’ont touché. Je suis donc allé spontanément vers elle.



Votre prestation a en tous cas scotché tous les coaches. Florent Pagny et Patricia Kaas ont notamment eu des mots forts à votre égard. Que représente ce plébiscite des coachs pour vous ?

C’est une très grande fierté de pouvoir être complimenté par de si grandes stars de la chanson française. Pour moi, cela représentait beaucoup car cela me prouve ma légitimité à être là.



Ce samedi, avant les traditionnelles battles, place à l’étape inédite des groupes. Pouvez-vous nous expliquer le principe de cette épreuve ?

Nous sommes 16 talents par équipe, et nous allons former des groupes de trois ou quatre personnes. Lors de cette épreuve, les groupes vont partager une chanson ou un medley d’un artiste qui va être découpé entre nous. À l’issue de cette épreuve, seuls un ou deux talents de chaque groupe resteront. On va donc passer de 16 à 6 talents par équipe. Pour préparer une telle épreuve, il faut s’adapter au groupe et prioriser l’harmonie. Comme nous l’a dit Zaz, il faut que l’on forme une seule entité pour pouvoir envoyer la lumière que l’on souhaite faire jaillir.



Comment avez-vous appréhendé cette épreuve ?

J’étais un peu stressé parce que justement, les chances d’être sélectionnés pour les battles sont très minces, et qu’il faut donc se démarquer. C’était beaucoup de pression, surtout que mes co-équipiers ont un très bon niveau.



Quels sont vos objectifs à The Voice ?

Mon objectif serait de trouver mon public, de pouvoir partager ensuite avec lui ma musique et des concerts, de pouvoir être une source d’inspiration à mon échelle, ne serait-ce que pour quelques personnes, de créer une communauté et de pouvoir évidemment débuter une carrière.



Avez-vous déjà commencé à mener des projets pour l’après The Voice ?

Oui, j’ai déjà pensé à l’après. Je travaille aussi sur des chansons avec un ami, en studio à Nice. En même temps, je me fais des contacts et un réseau.



Votre avenir, vous l’imaginez donc dans la musique ?

Oui, la musique est ma première priorité.