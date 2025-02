L'Ajaccien Gianni réussira-t-il à faire retourner les fauteuils samedi sur le plateau de The Voice ?

Depuis le 1er février, la nouvelle saison de The Voice a été lancée sur TF1, avec une équipe de coachs renouvelée : Zazie, Mika, Bigflo et Oli ont cédé leur place à Zaz, Patricia Kaas, Florent Pagny et Vianney. Ce changement de jury a redynamisé le concours, offrant une nouvelle dynamique aux auditions à l’aveugle, qui s’annoncent cette année encore riches en émotions.



Parmi les 65 000 candidats inscrits, seulement 128 chanceux, âgés de 16 à 95 ans, auront l’opportunité de passer devant les fauteuils rouges. Le concours s’annonce d’ores et déjà plein de surprises, et les Corses, eux, attendent avec impatience de soutenir l'un des leurs. Gianni, qui a trouvé dans la musique un moyen d’exprimer ses émotions et de guérir de ses blessures, espère bien figurer parmi les talents qui se distingueront cette année.



Un jeune homme passionné et sensible

Fan de la grande Lady Gaga, Gianni n’a jamais cessé de rêver à la scène. Mais sa route a été semée d’embûches. Étant jeune, il a dû faire face à des années difficiles durant sa scolarité, et au sentiment "d'être différent," ce qui l’a poussé à se tourner vers la musique comme un exutoire. En effet, pour ce jeune homme sensible et émotif, la musique est bien plus qu’une passion : elle représente un moyen pour s’exprimer, mais aussi pour s’autoriser à ressentir. Aujourd’hui, fort de son expérience et de sa volonté, Gianni est prêt à montrer au monde qui il est réellement.



Étudiant en licence de langue à Nice, il a trouvé dans The Voice l’opportunité de se faire entendre et de partager son talent avec un large public. Pour lui, ce passage dans le programme n’est pas seulement une audition : c’est une chance de se faire connaître et de pouvoir s’exprimer pleinement, sans retenue.



Rendez-vous donc samedi 15 février pour découvrir ce talent corse sur TF1.