A Calvi, la SNSM a ouvert ses portes pour faire connaître ses activités

À l'occasion des Journées nationales du Sauvetage en Mer, la SNSM de Calvi a organisé ces 25 et 26 juin, un week-end festif afin de rendre hommage à tous les bénévoles engagés.

La station calvaise de la SNSM a ainsi donné rendez-vous à la population sur le port de Calvi. Entre de nombreux ateliers et activités, chacun a pu rendre hommage aux femmes et hommes engagés bénévolement dans la cause du sauvetage en mer et s'informer sur tout ce qui concerne leurs interventions. "C'est la 6e édition des Journées nationales du Sauvetage en Mer. Cela nous permet de rencontrer nos concitoyens et d'échanger avec eux", explique Paul Allard président de la SNSM de Calvi.



Durant deux jours, se sont succédés, régate nautique ouvert à tous les voiliers habitables, de nombreux ateliers de démonstrations de sauvetage, la visite des embarcations oranges de la flotte calvaise, mais également des conférences sur les risques que l'on peut encourir en mer ou sur le littoral, ou encore l'histoire du port de Calvi.



Au niveau national la SNSM, c'est 214 stations, 8 800 bénévoles formés dans les 33 centres de formation, 16 200 interventions et 30 000 personnes prises en charges. "À Calvi, durant l'année 2021, nous sommes sortis 75 fois et 49 personnes ont été prises en charge. Nous sommes une trentaine de bénévoles avec 40 000 € de budget de fonctionnement" ajoute-il.



Depuis 2017, le sauvetage en mer est reconnu comme grande cause nationale. Lors de ce week-end de mobilisation, il rend chaque année hommage en donnant de leur personne. "À cette occasion, nous pouvons expliquer à nos visiteurs comment se déroule une mission en mer. Nous parlons de notre association, mais également de prévention. Expliquer aux plaisanciers qu'il existe des numéros d'urgence qui sont le 196 et le 16 sur la VHF et le 112 depuis le littoral. On se rend compte qu'ils sont nombreux à ne pas les connaître".



Une occasion également qui permet de faire appel aux dons pour le fonctionnement de la station. "C'est faire appel à la générosité du public, car nous sommes tous des bénévoles. Nos machines fonctionnent avec deux carburants, ils peuvent aussi tomber en panne. C'est important pour nous".



Soupe de poisson et sashimi de thon de Petit Jo, sont venus parfaire ces journées, le tout en musique avec Alexia et le groupe Red Red Wine, en partenariat avec Jazz in Calvi.