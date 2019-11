Violences d’Halloween : Le maire de Prunelli fait voter la création d’un conseil communautaire des adolescents

« Je veux remercier les personnes qui se sont inquiétées pour moi, mais je certifie que je n’ai fait l’objet d’aucune violence, je n’ai été ni agressé, ni molesté ». C’est par ces mots que le maire de Prunelli, le Dr André Rocchi, entend mettre fin à la rumeur qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, reprise et alimentée par de nombreux tweets. La rumeur prétend qu’il aurait été bousculé, la nuit d’Halloween, par des jeunes qu’il aurait surpris en train de brûler des poubelles et qu’il aurait porté plainte. « C’est inexact », répond-il, « j’entends rétablir la vérité ». Pour autant, si la nuit d’Halloween n’a heureusement pas été le théâtre des violences urbaines qu’a connu le continent, des poubelles ont bien été brûlées par des jeunes sur la commune. Comment expliquer ces faits ? « Halloween est une fête que nous ne connaissions pas, qui est arrivée de l’extérieur et qui a servi d’exutoire à une jeunesse désœuvrée et non encadrée qui, pour se distraire, ce soir-là, a commis des incivilités. Nous considérons cela comme un cri d’alarme ».



Un conseil des adolescents

Le Dr André Rocchi préfère prévenir que sévir. Il a décidé de tourner le dos à la répression et de tirer la leçon des évènements, estimant plus judicieux d'investir pour mieux accompagner les jeunes. « Suite aux évènements qui se sont déroulés sur la commune lors de la nuit d’Halloween, j’ai décidé d’engager une véritable réflexion de fond sur les besoins exprimés par la jeunesse, en particulier pour cette tranche d’âge des 10-18 ans, c’est-à-dire ceux qui vont au collège et au lycée. La première chose que j’ai proposée est de créer un conseil communautaire des adolescents sur le modèle du conseil communautaire actuel et qui couvrira tout le secteur du Fium’Orbu Castellu avec des représentations par commune et par tranche d’âge. Cela a été voté à l’unanimité, vendredi soir, par la ComCom qui va, maintenant, structurer ce modèle ».



Une politique dynamique

Dans quel but ? « Ce Conseil doit servir à évaluer l’effort à réaliser au niveau social, culturel et sportif afin d’engager une politique dynamique envers la jeunesse de notre territoire. Pour autant, cela implique que notre municipalité mette en œuvre une coopération soutenue et constante avec des structures telles que l’Education nationale et la Collectivité de Corse, et l’ensemble des familles ou leurs représentants. Plutôt que la répression ou des avertissements face à ce triste événement, la municipalité opte pour une politique de prévention, de concertation et de propositions en faveur de la jeunesse corse. Nous voulons mettre en place une véritable animation de territoire tournée vers la jeunesse pour essayer de récupérer cette jeunesse désœuvrée et d’occuper les espaces vides ».



N.M.