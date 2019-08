Victimes d'un grave accident, les trois militantes historiques de l'Associu Sulidarità hospitalisées

Rédigé par La rédaction le Jeudi 8 Août 2019 à 07:55

Le trois militantes historiques et piliers de l'Associu Sulidarità, Katty, Maria et Maryse, ont été victimes d'un grave accident de la route dimanche dernier en rentrant des Ghjurnate di Corti.



Dans un post sur la page Facebook de l'associu les trois femmes tiennent à remercier et rassurer les sympathisants et proches qui ont demandé de leurs nouvelles. "Maria et Maryse sont sorties de l'hopital tandis que Katty est gardée en observation quelques jours. Son état ne suscite plus d'inquiétude. ".



A toutes les trois, CNI adresse un prompt rétablissement.

