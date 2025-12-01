Vic, 12 ans, révélation de "La France a un incroyable talent", déjà adoptée par la Corse

Elle n’a que 12 ans, mais sa voix a ému le jury de La France a un incroyable talent. Lors de l’émission diffusée sur M6 le mardi 28 octobre, les téléspectateurs ont pu découvrir Vic, une jeune chanteuse originaire de Marseille. Devant un jury composé d’Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, elle a interprété Je pense à vous de Linh, et a su convaincre les quatre professionnels, qui lui ont accordé quatre « oui », synonyme d’une qualification pour les quarts de finale. Mais au-delà de sa voix, Vic a surpris par l'outil qui l'accompagnait lors de sa prestation : un ordinateur braille.





Non-voyante de naissance suite à une maladie génétique, Vic s’en sert quotidiennement pour lire, écrire… et chanter. « C’est un clavier et je peux connecter un écran pour que les gens voient ce que j'écris. Pour le collège par exemple, les profs me donnent les devoirs sur une clé USB, et ça se transforme en braille sur mon ordinateur grâce à un logiciel. Sinon je peux lire des livres, et des paroles de chansons. C’est ce que j’ai fait sur scène, c’est moi qui faisais défiler les paroles en appuyant sur un bouton. »





Passionnée de musique depuis toute petite, Vic commence à prendre des cours de chant à l’âge de 5 ans. Depuis quelques années, ses parents publient régulièrement des vidéos d’elle sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis d’attirer l’attention de la production de l’émission La France a un incroyable talent. « Ils m'ont contactée quand ils m'ont vue sur les réseaux, ils m'ont proposée de passer le casting et j'ai été prise. Quand j'ai su que j'étais séléctionnée, j'étais trop contente de pouvoir participer. Le jour des auditions, j’étais vraiment super stressée, mais après, à la fin, j'étais trop contente. Je ne m'attendais pas du tout aux réactions du jury, aux quatre oui, c'est l'un des meilleurs moments de toute ma vie. »





Une jeune voix déjà adoptée par le public corse





Mais avant de briller à la télévision, la jeune artiste avait déjà conquis le public corse. Si elle n’a pas de racines familiales sur l’île, Vic s’y rend régulièrement avec ses parents. Au fil du temps, ils ont tissé des liens forts avec la Corse et ses habitants. « Mes grands-parents ont une maison ici, ils y vivent la moitié de l’année et on va souvent dans leur résidence, surtout l’été. J’aime trop la Corse, j'adore la plage, j'adore les gens là-bas, ils sont gentils. » Au début du mois de septembre, Vic a même eu l’occasion de partager la scène à Tizzano avec Christophe Mondoloni et Patrick Fiori. « Je chante beaucoup dans des campings en Corse, et je me produis aussi tous les mercredis à l’hôtel du Golfe. Christophe Mondoloni m'a vue sur les réseaux et il m'a proposé de venir chanter. J'ai chanté toute seule et après ils m'ont rejoint avec Patrick Fiori. C'était génial, c’était vraiment un super moment. J'aimerais bien le refaire l'année prochaine. Chaque expérience où je suis sur scène, c'est incroyable. »





Les yeux de Vic, une histoire de partage et d’espoir





En dehors de la scène, Vic mène une vie d’adolescente comme les autres. « J'aime faire plein de trucs : du ski, de l'escalade, du roller, de la randonnée. Après j’adore voir mes amis, et l'art plastique, je dessine un peu, je lis. Mais je souhaietrais devenir chanteuse, ça c'est ma passion. J'aimerais vraiment en faire mon métier et me produire enconcerts, partir en tournée. » Et derrière elle, il y a aussi l’engagement de sa famille. Trois ans après sa naissance, sa mère monte une association, Les yeux de Vic. « On l’a créée en 2016 grâce au parrain de Vic, qui organisait tous les ans un événement pour récolter des fonds pour des associations. Un jour, il a voulu faire ça pour Vic, alors on a monté l'association », raconte Sophie, la mère de Vic.



À travers l’association, les parents de Vic ont pu entrer en contact avec d’autres familles dont les enfants sont atteints de cécité. « Quand j'ai appris sa maladie, elle avait à peine six mois et forcément, je ne connaissais pas, alors comme tout parent, j’ai cherché sur Internet en rentrant chez moi, mais je n’ai pas trouvé grand-chose. J'aurais aimé tomber sur un site un peu comme le nôtre avec le témoignage d'une famille avec une petite fille pleine de vie, qui montrait tout ce qu'elle faisait. Avec l’association, on s’est dit que ça aiderait peut-être certaines personnes qui se retrouvent dans la même situation que nous. On peut se donner des conseils, on échange, on se comprend parce qu'on vit la même chose. » En attendant, Vic avance, et le public pourra bientôt la (re)découvrir lors des quarts de finale de La France a un incroyable talent.

