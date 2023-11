"La France a un incroyable talent" : Le Sartenais Adrien Susini tente sa chance

Mardi 21 novembre, Adrien Susini tentera de convaincre le jury de l'émission La France a un incroyable talent, diffusée sur M6, de le sélectionner afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Âgé de 31 ans, ce chanteur pop et de variétés françaises et corses est originaire de Sartène. En 2014, un drame le laisse paraplégique. Depuis, il vit à Marseille, ville dans laquelle il a été transféré pour sa rééducation. « C’est une émission que j’adore et que je regarde depuis toujours, s’enthousiasme le passionné de chant depuis sa plus tendre enfance. Lorsque je vois les magiciens ou les acrobates qui défilent sur scène, je ne me sentais pas véritablement comme un talent. Ça me mettait un peu de stress, mais c’était à la fois un challenge. J’y ai adhéré et c’est pour le relever que je suis aujourd’hui dans l’aventure ».



Lors de son audition, Adrien présentera une chanson en langue corse, avec un refrain en anglais. « Chanter, c’est ma passion, celle qui me fait du bien, qui m’évade. L’émission peut aider à faire grandir un projet musical comme le mien » glisse celui qui est à la recherche d’une maison de disques.



Auteur, compositeur et interprète, Adrien prépare l’arrivée de son premier album. Avant ça, son premier single « HS » sortira le 8 décembre. « Il traite du harcèlement scolaire, je n’en ai jamais été victime, mais je voulais tout de même relever le sujet. Je pense que nous avons tous été, à un moment donné ou à un autre, à un degré différent, harceleur dans notre vie sans nous en rendre compte. Aujourd’hui, j’ai des enfants et je m’en rends compte ».