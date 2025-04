« On veut voir ce que la Corse a à offrir » : La France a un Incroyable Talent arrive à Ajaccio

C’est une année symbolique pour La France a un Incroyable Talent, qui célèbre en 2025 sa 20e saison. Et pour marquer l’événement, l’équipe a vu les choses en grand avec un Casting Tour aux quatre coins de la France. Parmi les étapes, la Ville Impériale, qui accueillera les équipes ce samedi, pour une journée placée sous le signe de la découverte et de la surprise. “On sent une motivation, une énergie et une ambiance de folie, c’est une édition très spéciale, les 20 ans, et 10 ans de travail pour ma part, j’ai hâte de rencontrer les Corses samedi !”s’enthousiasme Éric Barbé.



Des étapes choisies avec soin

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les villes ne sont pas choisies au hasard. “On propose des dates à différents centres commerciaux ou partenaires. Certains acceptent, d’autres non. Ce qui est sûr, c’est qu’on essaie de ne pas revenir chaque année aux mêmes endroits. Et partout où l’on va, on est très bien accueillis, le Centre Commercial de Baleone ne déroge pas à la règle.”

Ajaccio s’apprête donc à vivre cette effervescence. Et selon Éric Barbé, chaque ville a son lot de surprises : “Je suis impatient de découvrir ce que les talents corses ont à nous proposer. Chaque ville nous étonne à sa manière. Si tous les talents sont bons, ils sont tous pris !” “On cherche l’inattendu, l’incroyable”



Qu’est-ce qui fait qu’un candidat se démarque dans un casting d’Incroyable Talent ?

Pour Éric Barbé, c’est une question d’émotion plus que de technique : “C’est très subjectif, mais on cherche l’inattendu, l’émotion, la surprise. Après 20 ans, on pourrait penser qu’on a tout vu… mais on est encore étonnés chaque année. Et l’ambiance reste toujours aussi bienveillante.” Une anecdote inspirante sur la persévérance Éric Barbé garde en mémoire de nombreux moments marquants, mais il cite une histoire en particulier : celle de Mathieu Stepson, magicien/mentaliste vainqueur de la dernière saison, qui a d’ailleurs des origines corses, tout comme Carolina Costa, finaliste en 2008. “Il avait déjà fait le casting sept ans plus tôt. Il n’avait pas atteint la finale, mais il est revenu, et il a gagné. C’est la preuve qu’il ne faut jamais rien lâcher.”



Être au plus près des talents

Présent sur chaque étape, Éric Barbé tient à garder un contact direct avec les candidats : “J’adore faire le tour de France. Être là, écouter leurs histoires, c’est ce qui me touche le plus. Il m’arrive de rester en contact avec certains, de les aider à retravailler leur numéro, pour qu’ils reviennent encore meilleurs.” Et s’il devait choisir un talent qu’il aimerait avoir lui-même ? Il répond dans un rire : “Je ne sais pas chanter, donc j’ai une admiration immense pour les chanteurs.” “C’est l’occasion ou jamais !” Pour les talents corses qui hésiteraient encore à se lancer, Barbé a un message clair : “N’attendez pas. Venez. Tentez. Même si ça ne passe pas, vous aurez essayé. Ce casting à Ajaccio, c’est une chance rare, il faut la saisir. Et poussez vos amis à s’inscrire aussi : ceux qui vous font rire, ceux qui chantent, ceux qui surprennent. On veut voir ce que la Corse a à offrir !”