Vers une nouvelle Réserve Naturelle Corse dans le golfe de Porto ?

Pas question pour autant d’imposer cette nouvelle définition de la zone de protection de façon verticale. L’OEC souhaite en effet mettre en place une véritable concertation entre les communes, les acteurs du territoire et les gestionnaires de la future réserve pour co-construire ce projet environnemental majeur. Après les maires des six communes sur le territoire desquelles s’étendra la réserve qui « étaient tous présents et ont validé le projet et le périmètre » ce vendredi matin, la participation sera prochainement élargie aux autres acteurs clés du secteur tels que les socio-professionnels, les acteurs récréatifs, les scientifiques et associations environnementales. « Il s’agira d’écouter leurs recommandations, de leur expliquer comment fonctionnera la Réserve Naturelle de Corse, quelles seront les obligations, les restrictions que l'on aura à mettre en place », indique le président de l’OEC, « Nous allons avancer maintenant en sous-commission pour travailler avec ces autres acteurs afin de définir les périmètres des zones de protection renforcée et des zones en protection intégrale, et la réglementation à l'intérieur ». Dans ce droit fil, ces groupes de travail s’intéresseront aussi notamment aux activités de pêche, mais aussi à l’encadrement de la navigation, du mouillage, de la plongée ou encore de la fréquentation touristique pour limiter les impacts sur le site. « Nous avons maintenant véritablement à construire le canevas de ce que va être l'intérieur de ces 70 000 hectares et de la manière dont on va gérer tout cela », insiste encore Guy Armanet en affirmant que le but est de « créer une réserve naturelle exemplaire capable de préserver un patrimoine exceptionnel tout en assurant sa vitalité économique et sociale pour les générations futures ».



Le calendrier prévisionnel vise pour sa part un classement officiel de la réserve par l’Assemblée de Corse au second semestre 2025. « L'objectif, c'est qu'en fin d'année, on commence à avoir une esquisse du projet de délibération qui pourra être visé ou entériné par l'Assemblée de Corse, même si cela sera aussi assujetti à une enquête publique », pose encore le président de l’OEC.