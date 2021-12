Vaste opération de prévention contre l’alcool au volant en Haute-Corse

« Il s’agit d’opérations de contrôle pédagogique » explique Mejdi Jamel, « Le but est de sensibiliser les usagers de la route à la consommation d’alcool en distribuant des éthylotests pour que les gens fassent attention, se testent, prennent soin d’eux ».





Entre le réveillon de Noël et celui du nouvel an ce sont environ 8 000 éthylotests qui auront été distribués par les services de police et de gendarmerie en Haute-Corse. Des éthylotests de 0,5 g mais aussi de 0,2 g.

En France, la loi interdit en effet aux conducteurs de prendre le volant lorsque le taux d’alcoolémie dans le sang est supérieur à 0,5 g/l ou 0,2 g/l pour les titulaires de permis probatoires, les jeunes conducteurs.

« Ces opérations de gendarmerie ont lieu régulièrement les 24 et 31 décembre car il s’agit d’une période à risque » indique encore Medji Jamel. « Le rôle de l’Etat, de la police, de la gendarmerie, des pompiers c’est d’assurer que tout le monde peut passer des fêtes en toute sécurité. Ces opérations sont donc nécessaires. Ce 31 décembre est d’autant plus délicat qu’aux risques dus à l’alcool viennent se greffer la situation sanitaire critique dans notre département et la météo ».





Des opérations similaires ont eu simultanément à Ajaccio, à proximité du Finosello, et à Porto-Vecchio.