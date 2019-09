Valérie Lombardo (collège du Stilettu) : « Toutes les conditions sont réunies pour démarrer la nouvelle année scolaire »

- Comment se présente cette première rentrée au collège du Stilettu ?

- Comme chaque année, la préparation d’une rentrée scolaire se travaille bien en amont et ce dès le mois de janvier, la rentrée pédagogique du collège du Stilettu répond à ce calendrier et s’est ainsi organisée en tenant compte de ses nouvelles spécificités. Chaque établissement est une entité unique avec sa propre implantation et ses propres caractéristiques, caractéristiques que nous prenons en compte pour déterminer l’organisation éducative et pédagogique la plus adaptée et notamment les éléments nécessaires à l’élaboration des emplois tels que le nombre d’élèves demi-pensionnaires, le nombre d’élèves transportés. Un nouvel établissement c’est de nouvelles caractéristiques. L’été a permis de finaliser les travaux. Quelques aménagements extérieurs se poursuivront encore la semaine de la rentrée. Aujourd’hui le collège du Stilettu est en marche et opérationnel pour effectuer la rentrée. L’équipe de direction et d’éducation est prête et sereine. Nous allons maintenant accompagner les équipes pédagogiques et techniques à s’approprier, ensemble, ce bel espace. L’année 2019/2020 sera consacrée au bon fonctionnement de l’établissement mais

également au chantier pédagogique et éducatif, socle du nouveau du projet d’établissement dans le cadre du projet académique.



- Quelques chiffres (enseignants, élèves, classes) ?

- A ce jour nous comptons 47 enseignants, 570 élèves répartis sur 23 divisions. Nous bénéficions de deux créations de poste enseignant et d’une affectation supplémentaire d’agents de la CDC.



- La place de la langue corse ?

- Le collège du Stilettu, collège bilingue, poursuit sur la dynamique collective impulsée depuis plusieurs années au collège des Padules.

Ainsi, chaque classe de 6 e bénéficie des 3 h de langue et culture corses. Nous comptons également une classe bilingue par niveau dont le contenu pédagogique est axé non seulement sur l’étude linguistique mais aussi, et c’est une spécificité de notre diversité de

projets pédagogiques, sur l’éducation au développement durable. Enfin, chaque élève de la classe de 5 ème à la classe de 3 ème , non inscrit en filière bilingue, peut s’il le souhaite bénéficier d’un enseignement de la langue corse. De plus, dans le cadre du DNB, tous les

élèves peuvent choisir de présenter l’épreuve orale en langue corse. Cette dynamique sera amenée à s’amplifier avec l’installation prévue d’un laboratoire de langues au sein du Collège du Stilettu, ce qui nous amènera à construire en collaboration avec les enseignants de nouveaux projets pédagogiques en associant l’outil.



- Un demi-siècle se ferme aux Padules. Une émotion particulière ?

- L’émotion est réelle et légitime mais elle fait aujourd’hui place à l’excitation d’une nouvelle existence. Les nouveaux locaux qui nous sont confiés aujourd’hui sont sans comparaison avec ceux que nous quittons. Ils sont lumineux, fonctionnels, modernes,

construits avec les nouveaux matériaux. Il nous faut nous emparer de ce nouvel espace.



- Estimez-vous qu’un temps d’adaptation sera nécessaire ?

- L’adaptation est celle inhérente à tout changement, sans doute aussi alimentée par une 1 ère mise en route d’un établissement scolaire. Aujourd’hui, nous ne parlons plus de défi à relever, comme cela a pu être évoqué, mais d’une rentrée qui est effective et qui comptera autant de joie et de temps d’adaptation qu’un changement d’établissement. Il s’agit d’une étape, qui est largement abordable.



- L’équipe pédagogique sera-t-elle conservée en totalité ?

- L’équipe pédagogique est très stable. Nous comptons une augmentation des effectifs enseignants du fait de la création de postes. Quelques petits changements sont prévus mais qui sont le lot de chaque rentrée (accueil de stagiaires enseignants, des compléments de services,

etc…)

- Les travaux aux abords du collège et l’accès encore difficile vont-ils contrarier cette rentrée ?

- L’équipe de direction et d’éducation est prête pour accueillir au nouveau collège du Stilettu les enseignants dès ce lundi. La rentrée des élèves s’effectuera, comme dans tous les établissements scolaires de l’académie de Corse, ce mardi 3 septembre. Toutes les

conditions sont réunies pour démarrer cette nouvelle année scolaire.