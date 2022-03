Vague de froid en approche sur la Corse pour la fin de semaine

🧣❄️Ne rangez pas vos affaires d'hiver ! Le mercure va drastiquement chuter dans les tout prochains jours.

« Ne rangez pas vos affaires d’hiver ! Le mercure va drastiquement chuter dans les tout prochains jours. » Le message posté par Météo France sur ses réseaux sociaux est annonciateur d’une vague de froid qui va toucher tout le territoire français en fin de semaine. Et la Corse ne sera pas épargnée.Dès vendredi 1er avril, une descente d’air froid venue du nord-est de l’Europe et poussée par un vent fort, frappera la Corse de plein fouet. « Samedi et dimanche nous serons en dessous des normales de saison. Le pic de froid sera atteint dans la nuit de dimanche 3 à lundi 4 avril », précise Yves Guezou, prévisionniste pour Météo France. Le thermomètre ne devrait cependant pas descendre en dessous de 0 C° sur le littoral et la plaine orientale mais devrait frôler les 3 C°.Dans l’intérieur, « pas impossible qu’on repasse en négatif dans le cortenais pendant le week-end », relève Yves Guezou. Il faudra grimper aux alentours de 2 000 mètres d’altitude pour trouver des températures avoisinant les -7 C°. Plus bas mais toujours sur les reliefs de l’intérieur, la neige pourrait faire une futile apparition autour des 1 100 mètres d’altitude et du col de Vizzavona. « Pas besoin de s’inquiéter de s’équiper chaînes pour franchir le col, ça ne devrait pas tenir », indique Yves Guezou.