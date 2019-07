VIDEO - Restauration des cours d'eau de la basse-vallée de la Gravona

Rédigé par Michel Rosecchi le Vendredi 19 Juillet 2019 à 17:14

Ce vendredi 19 juillet sur le pont de la Confina II, derrière le centre-commercial de l'Atrium, commençait les travaux de restauration des cours d'eau de la basse-vallée de la Gravona.



Les cours d'eau concernés sont la Gravona sur 24 km, le Ponte Bonellu (12,1 km), le Valdu Malu (8,2 km) et le Cavallu Mortu (11,1 km) où les travaux ont débuté.



Tout cela inscrit dans la démarche globale du SDAGE de Corse pour la remise en œuvre des cours d'eau et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), initié en 2010 en collaboration avec les intercommunalités limitrophes à la CAPA.

​

Plus d'infos en vidéo avec Pascal Miniconi, Vice-Président de la CAPA délégué à la Gestion des Eaux et au suivi du SAGE.

