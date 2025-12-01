Grève des bus à Ajaccio : les chauffeurs bloquent à nouveau le centre-ville

CorseNetInfos
La rédaction le Jeudi 4 Décembre 2025 à 10:49

Au troisième jour de grève illimitée à la Muvistrada, le conflit se durcit. Ce jeudi matin, les chauffeurs ont mis en place un barrage filtrant à hauteur du rond-point de la gare, tandis que des bus sont stationnés au début du cours Napoléon. Deux opérations qui ont provoqué d'importants embouteillages.



Le conflit social à la Muvistrada continue de s'enliser et de paralyser Ajaccio. Après la diffusion mardi d'un communiqué au vitriol de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien,  actionnaire majoritaire de la SPL Muvitarra, listant les avantages sociaux des chauffeurs, la tension était rapidement montée d'un cran. Les syndicats ont ainsi fustigé son contenu mercredi,  la CGT rappelant que « les acquis ne sont pas des privilèges mais compensent des contraintes bien réelles auxquelles les travailleurs sont confrontés », tandis que FO évoquait des « contre-vérités et fausses informations », et que le STC annonçait « poursuivre la grève dans l'attente d'une réponse de la CAPA concernant de nouvelles propositions ».

Ce jeudi, au troisième jour de ce mouvement illimité, une nouvelle action a été menée au rond-point de la gare, où les conducteurs ont installé un barrage filtrant. Plusieurs bus ont également été stationnés au bas du cours Napoléon. Ces opérations ont provoqué d’importants embouteillages en début de matinée.

Les syndicats contestent toujours la décision prise le 27 septembre par la CAPA de dénoncer les accords d’entreprise.  

La CAPA assure qu’un service minimum de trois bus reste en circulation. Une réunion entre la direction et les représentants du personnel est prévue vendredi, sans garantie pour l’heure d’une évolution du dossier.






