​Conflit des bus à Ajaccio : les syndicats vent debout après le communiqué de la CAPA

Une réunion de la dernière chance ce vendredi ?



De son côté FO, qui a rejoint le mouvement de grève, ajoute que « la prime de transport et l’ensemble des primes périodiques ont précisément été négociées pour compenser cette cherté de la vie qui est, à Ajaccio, environ 14 % plus élevée que des villes du Continent où des conducteurs, payés 10 % de moins que nous, travaillent » et « demande à ce que soit organisée rapidement une réunion de médiation, en présence de l’Inspection du travail ».



Des représentants de la CGT avaient assisté à une nouvelle réunion de négociations le matin même en présence de Laurent Andarelli, sirecteur au sein de la SPL, sans avancée notable, et en l'absence des représentants du STC, syndicat majoritaire et initiateur de la grève actuelle. Joint par téléphone, Sébastien Cerati, délégué STC, expliquait les raisons de son absence : « Nous attentons un retour des propositions que nous avons faites, il y a quelques jours. L’accord de méthode que l’on nous propose ne nous convient pas. D’autre part, nous ne comprenons pas l’absence de personnes décisionnaires à ces réunions et notamment de Jean-Paul Bonardi, le vice-président de la SPL à ces réunions. Dans l’attente, nous poursuivons donc notre mouvement demain et les jours à venir ».



Des commerçants inquiets



Selon nos informations, une nouvelle réunion est prévue ce vendredi entre les différents intervenants, elle pourrait même se tenir demain au vu des enjeux de plus en plus importants en cette période de Noël. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la Fédération des Commerçants du Centre-Ville d’Ajaccio s'alarme ainsi : « Nous souhaitons alerter toutes les parties de ce conflit sur les conséquences économiques pour le commerce du centre-ville déjà fortement fragilisé. Le mois de décembre représente un enjeu essentiel, nous avons des fournisseurs, des charges et surtout des salariés à payer, nous appelons à un retour rapide vers des négociations respectueuses du travail d'autrui et espérons que chaque partie engagée dans ce conflit saura prendre la mesure des conséquences de la situation actuelle ».



