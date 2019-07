VIDEO - Quand les enfants corses prônent les vraies valeurs du football

La FFF avait alors mis en place de nombreux outils à destination des clubs pour les encourager et les accompagner pour structurer un dispositif d'éducation par le sport. La Corse n’avait pas été la dernière à mettre en place des animations dans les stades insulaires.

Séduit par le thème, Paul-Gérard Savelli, président de l’Amicale des Educateurs de Corse a eu l’idée, il y a deux ans environ, d’en faire une chanson et sur une musique de sa composition le regretté Jean-Pierre Cristofari y a couché des mots.





La chanson «Nous sommes tous prêts» est arrivée jusqu’aux oreilles du directeur de la Jeunesse et des Sports à Ajaccio et ce dernier lui a proposé de financer un clip vidéo. Réalisé avec une classe de CM2 de l’école René-Subissi à Bastia, avec l’aide de la MILO TV (Mission locale de Bastia), le clip est bluffant*. Si le texte est en français, des versions sous-titrées ont été réalisées en corse**, anglais, chinois, occitan … et d’autres sont en préparation.



CNI a rencontré les acteurs de ce clip...