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VIDEO - Ponte Novu : une scène de « tendresse » entre deux couleuvres


le Mardi 2 Juin 2026 à 20:14

La nature réserve parfois de belles surprises. À Ponte Novu, Hervé Tusoli a capté une scène aussi rare qu'élégante mettant en scène deux couleuvres de Corse enlacées dans une véritable danse aérienne. Regardez sa vidéo



(Photo et vidéo Hervé Tusoli)
(Photo et vidéo Hervé Tusoli)

Dressés l'un contre l'autre, les deux reptiles semblent échanger une étreinte, offrant un spectacle qui peut évoquer une scène de tendresse. Cette posture spectaculaire correspond en réalité à une phase de leur comportement reproducteur, fréquente au printemps lorsque débute la saison des amours.

L'image, particulièrement saisissante, met en lumière une espèce discrète qui participe à l'équilibre naturel des écosystèmes insulaires. Souvent victimes d'une mauvaise réputation, les couleuvres suscitent encore la crainte de nombreuses personnes.

Pourtant, il convient de rappeler que les couleuvres présentes en Corse sont totalement inoffensives pour l'être humain. Non venimeuses, elles préfèrent fuir à l'approche de l'homme et jouent un rôle utile en régulant les populations de petits rongeurs et d'autres animaux.
Grâce à l'objectif d'Hervé Tusoli, cette rencontre offre ainsi l'occasion de porter un autre regard sur ces reptiles, bien plus fascinants qu'inquiétants, et de découvrir un instant de vie sauvage rarement observé d'aussi près.






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