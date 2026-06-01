VIDEO - Ponte Novu : une scène de « tendresse » entre deux couleuvres

Dressés l'un contre l'autre, les deux reptiles semblent échanger une étreinte, offrant un spectacle qui peut évoquer une scène de tendresse. Cette posture spectaculaire correspond en réalité à une phase de leur comportement reproducteur, fréquente au printemps lorsque débute la saison des amours.



L'image, particulièrement saisissante, met en lumière une espèce discrète qui participe à l'équilibre naturel des écosystèmes insulaires. Souvent victimes d'une mauvaise réputation, les couleuvres suscitent encore la crainte de nombreuses personnes.



Pourtant, il convient de rappeler que les couleuvres présentes en Corse sont totalement inoffensives pour l'être humain. Non venimeuses, elles préfèrent fuir à l'approche de l'homme et jouent un rôle utile en régulant les populations de petits rongeurs et d'autres animaux.

Grâce à l'objectif d'Hervé Tusoli, cette rencontre offre ainsi l'occasion de porter un autre regard sur ces reptiles, bien plus fascinants qu'inquiétants, et de découvrir un instant de vie sauvage rarement observé d'aussi près.

