VIDEO - Masque à l’école : « je n’arrive pas bien à respirer mais j'arrive à le supporter »

« C’est un peu compliqué de porter le masque parce qu’on n’arrive pas bien à respirer » explique Manel, 7 ans et demi et élève à l’école élémentaire Georges Charpak de Bastia.

À la sortie de l’école certains enfants se plaignent. Les problèmes de respiration, la buée sur les lunettes et le fait qu’ils ne se reconnaissent pas toujours entament quelques peu leur enthousiasme. Certains ne le supportent pas et n’attendent qu’une seule chose : rentrer à la maison pour pouvoir l’enlever. Pourtant les enfants, bien conscients qu’une épidémie de Covid-19 frappe le monde entier, se prêtent volontiers au jeu.



Le masque apprécié par certains enfants

Malgré des difficultés pour respirer, le port du masque est bien respecté par Enzo, 7 ans, qui « ne l’enlève que pour faire sport à l’école ». Outre pendant la pratique d’une activité sportive, les enfants peuvent enlever leur masque à l’heure du déjeuner et du goûter. Une vraie bulle d’air pour eux qui sont contraints de garder cette protection pendant les heures de classe ainsi qu’à la récréation. Difficile de jouer et de se dépenser correctement mais même s’ils ressentent une certaine gêne les enfants ont adopté le masque et quelques fois, l’apprécient. C’est le cas de Manel qui préfère le garder parce que « c’est tout doux » ou d'Enzo, fier d’arborer son masque aux couleurs du Sporting Club de Bastia. Voilà les parents rassurés. Conscients du risque de contamination qui existe au sein des établissements scolaires, la confiance semble s’être installée entre le personnel enseignant et les parents d’élèves qui se disent ravis que l’école ai pu reprendre contrairement au premier confinement. Pour eux, il était essentiel que les enfants puissent maintenir le lien social avec leurs camarades de classe tout en ayant une protection maximale.



Le premier ministre maintient le port du masque à l'école

Malgré une situation difficile, les enfants ont su s’adapter à cette « rentrée bizarre » en respectant à la lettre les consignes données par leurs instituteurs et institutrices. Une bonne chose quand on sait que cela va durer puisque le premier ministre Jean Castex a annoncé lors de la conférence de presse de ce jeudi 12 novembre que les règles ne changeront pas. Jusqu’au 1er décembre le masque restera obligatoire dans tous les établissements scolaires et dès l’âge de 6 ans.