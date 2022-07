«Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la Balagne, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. J’irai par le maquis, j’irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps… » Guy Bedos avait été inhumé à Lumiu en chansons et sous les applaudissements de ses proches et d'une cinquantaine d'amis.