VIDEO - De la "Ballade de chez Tao" à "Bella ciao", l’ultime hommage de la Balagne à Guy Bedos

Au cimetière de Lumio ce lundi après-midi, de mémoire, Saint Pierre et de Saint Paul n'ont jamais été à pareille fête. De son vivant l"humoriste, acteur, réalisateur Guy Bedos avait fait la démarche auprès du regretté maire Eugène Ceccaldi, pour faire l'acquisition d'une concession car devait-il "ce village je l'ai dans les tripes, il me rappelle trop mon Algérie natale. C'est ici que je souhaite être enterré".

Des mots qui depuis sa mort le 28 mai dernier à Paris résonnent inlassablement. Son épouse "Jo", ses enfants ont tout mis en œuvre pour exaucer cette dernière volonté. L'artiste voulait que l'on remplace les larmes et la tristesse par de la joie de la musique et des chansons.

Ça été chose faite ce lundi. Sa famille, ses proches, ses amis, son village lui ont rendu l'hommage espéré.

Avant de reposer en terre de Corse, ils étaient tous là pour l'accompagner dans son dernier voyage .

Bien avant 15 heures, début de la cérémonie, le cimetière de Lumio était quadrillé par de nombreux gendarmes discrets mais omniprésents.

Pas question de pénétrer dans le cimetière, sans y avoir été invité, les consignes étaient strictes, photographes, journalistes devaient être tenus à distance.

Pour veiller au bon dispositif mis en place étaient présents Laurent Farge, sous-préfet de Calvi, le colonel Arnaud Estebe, adjoint au commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le chef d'escadron Paul de Carvalhp, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Calvi, le Commandant Alain Chuppeau, commandant la Communauté de Brigades de Calvi-Balagne....

Au fil de la cérémonie, la famille ne semble pas comprendre et fait des grands signes Quelques minutes auparavant l'épouse de Guy Bedos, ses enfants sont précédés par le cercueil.

Arrivés devant le tombeau, réalisé à la hâte, Patrizia Poli, Patricia Gattaceca et Lidia Poli entonnent le Dio Vi Salvi Regina. Les enfants de Guy prennent ensuite la parole pour rendre hommage au papa adoré. La dérision, l'humour caustique, comme le père aimait sont employés. Le public ne peut s'empêcher de rire, d'applaudir.

Puis vient le moment où Izïa, fille de Jacques Higelin, chante avec la douceur qui la caractérise "La Ballade de chez Tao" écrite par son papa.

Patrizia Poli prend le relais pour interpréter avec fougue et tendresse "Gracias a la vida" accompagnée à l'accordéon par Tao By.

Le même Tao By rappelle qu'il y a quelques années, Guy Bedos lui avait fait promettre de chanter "Bella ciao" le jour de ses obsèques.

La parole étant sacrée, l'enfant de la citadelle de Calvi faisait passer un moment de joie mais aussi de frisson et d'immense bonheur.

Avant de partir vers son ultime voyage, de la où il était, Guy Bedos devait être fier de sa famille, de ces gestes d'amitié et de reconnaissance de ses amis de Corse et d'ailleurs.

Dans la foule on reconnaissait Mireille Dumas et son époux Dominique Colonna, Muriel Robin et sa conjointe Anne Le Nen, Michel Fugain et son épouse, Véronique Genest et son mari Meyer Bokobza, Alexandre Dary et son épouse.....

À l'issue de la cérémonie la foule se pressait dans le cimetière. Parmi elle un homme s'avance pour offrir à la famille deux magnifiques de dessin, l'un avec son ami Pierre Desproges et l'autre de l'artiste seul.

La famille et les proches arrivés par avion privé vendredi soir à l'aéroport de Calvi et logés à Lumio, chez une amie, Alexandra De Broca, se retrouvaient avec les autorités au Matahari chez l'ami de toujours Alexandre Rutily.