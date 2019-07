VIDEO - Les ports d'Ajaccio s'engagent pour l'environnement

Créée en 2006, l'Union des ports de plaisance de Corse l'Union des ports de plaisance de Corse travaille avec la Mairie d’Ajaccio à l'amélioration de la collecte des déchets produits par les navires et les plaisanciers.



Pour gérer de façon durable et responsable les installations portuaires et surveiller à la qualité des eaux, l'UPPC a intégrée un programme européen transfrontalier, PORT5R, avec plusieurs partenaires italiens et la ville d’Ajaccio.







Et c’est dans la ville impériale qui s’est tenu ce jeudi 18 juillet un forum « port 5 R », l’occasion pour les partenaires du projet de faire le point sur les solutions concertes adoptés dans les differents pays pour réduire l'impact environnemental des activités humaines dans les zones portuaires.







Témoignages en vidéo :