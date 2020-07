VIDEO - Football : les « Summer Camps » du SC Bastia

Ce premier stage, du lundi 6 au vendredi 10 juillet, réunissait 62 stagiaires de 6 ans à 16 ans de 9 à 18 heures dont 10en pension complète à l’IGESA de Furiani, ou en demi-pension (52).

« Au programme le matin, les fondamentaux, les bases du foot avec même un spécifique gardien de but » explique Olivier Sbaiz, éducateur au SCB et responsable de stage initié en partenariat avec Corse Foot Vacance* dont il s’occupe depuis plus de 10 ans.





« L’après midi est consacrée à d’autres activités comme baignade, initiation futnet avec Eric Jecker, tennis, tennis de table, basket, hand, golf ». Que ce soit sur les installations de Volpajo ou du centre Jules-Filippi à l’Igesa, 7 éducateurs encadrent ces jeunes qui viennent des quatre coins de Corse, du continent et même de l’étranger. De jeunes footballeurs de 6 à 16 ans, licenciés dans un club ou non, filles ou garçons.



Un 2ème stage aura lieu la semaine prochaine, du lundi 13 au vendredi 17 juillet sur les installations du centre Jules-Filippi et du stade François-Monti de l’Etoile Filante Bastiaise. D’autres stages sont en projet. Les dirigeants étudient même la délocalisation de ces stages dans des microrégions.

Retour en images…

---

*Renseignements au 06.16.93.53.57