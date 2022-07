VIDEO - Élisabeth Borne : "En Corse, le cycle des discussions engagées avec les élus sera relancé dans les prochains jours"

Corse : "Nous sommes prêts à ouvrir tous les sujets, y compris institutionnels", annonce @Elisabeth_Borne. "Le cycle de discussions engagé avec les élus et les forces vives sera relancé dans les prochains jours."#DirectAN #Borne #Corse pic.twitter.com/fUyz0ryryu

— LCP (@LCP) July 6, 2022



"En Corse, le cycle des discussions engagées avec les élus et les forces vives sera relancé dans les prochains jours. Il doit aboutir à des solutions concrètes pour tous les Corses et notamment la jeunesse : des solutions concrètes pour le travail, pour le logement, pour la transition écologique, pour le développement économique et la sécurité. Nous sommes prêts à ouvrir tous les sujets, y compris institutionnels. A les discuter en transparence, dans un esprit constructif et responsable. Mais ne cédons pas à la facilité, répondons au cas par cas à ce qui bloque où dysfonctionne". a déclaré la Premiere ministreCe mardi 5 juillet le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait indiqué sur BFMTV devoir rencontrer le président du Conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni "cette semaine", avant de se rendre en Corse "sans doute fin juillet" pour évoquer notamment l'avenir institutionnel de l'île.