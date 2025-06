VIDÉO - Cap Corse : la tortue marine blessée n'a pas survécu. Une autre, morte, aperçue près de la Giraglia

La jeune tortue caouanne, retrouvée en difficulté par un pêcheu r au large de la pointe nord de l'île, n’a pas survécu à ses blessures. L’animal, pris en charge par les bénévoles de l’association CARI (Cétacés Association Recherche Insulaire), souffrait d’une grave nécrose buccale provoquée par un hameçon logé profondément dans sa bouche. Le vétérinaire qui l’a examinée a également constaté une infection pulmonaire sévère.

« Elle était extrêmement faible, sans doute incapable de se nourrir depuis longtemps », explique Cathy Cesarini, présidente de l’association. La tortue est décédée le lendemain de son arrivée dans le bassin de soins de la coulatte, malgré une tentative de sauvetage.







Ce triste épisode a été relayé par le réseau local de protection marine, PMCC – Protection Marine Capicorsu, à l’initiative du signalement. Quelques jours plus tard, une seconde tortue a été repérée, morte cette fois, dans les eaux proches de la Giraglia par le pêcheur Olivier Tolaini. Une vidéo du spécimen, jointe au dossier, témoigne de cette découverte préoccupante.







Malgré ces pertes, les acteurs locaux ne baissent pas les bras. « Continuons à nous mobiliser pour la protection marine, et espérons pouvoir vous donner bientôt de meilleures nouvelles », conclut le communiqué de PMCC.Un appel à la vigilance et à la solidarité est lancé aux usagers de la mer et aux amoureux de la nature.

La protection des espèces marines, en particulier les tortues, reste un combat quotidien face aux dangers posés par les activités humaines en mer.