Une tortue caouanne en détresse secourue au large de Centuri

Le 4 juin dernier, au petit matin, Olivier Tolaini, pêcheur artisan basé à Centuri, a porté secours à une jeune tortue caouanne alors qu’il naviguait à environ un mille nautique au large du Sémaphore, en mer plate. L’animal, affaibli, dérivait à la surface de l’eau, entravé par un long fil de nylon et blessé par un leurre de pêche de type rapala, encore planté dans sa bouche. « Elle était épuisée, complètement amorphe », témoigne-t-il. Olivier Tolaini a immédiatement hissé la tortue à bord. Il est parvenu à couper le fil et à retirer les hameçons extérieurs, rouillés, sans causer davantage de blessures. D’autres hameçons restaient cependant profondément enfoncés à l’intérieur de la cavité buccale.



De retour au port de Centuri, l’université de Corse a été contactée. Un membre de la station Stella Mare, basée à la Marana, s’est déplacé en urgence pour récupérer l’animal. Il a été transporté dans les locaux du centre, doté d’un équipement vétérinaire spécialisé. Des soins sont en cours pour stabiliser son état et tenter une extraction des hameçons restants.



Ce sauvetage a été salué par l’association PMCC (Protection Marine Capicorsu), engagée dans la surveillance et la protection de l’environnement marin au Cap Corse. Le collectif rappelle que la présence de tortues caouannes dans les eaux corses n’est pas exceptionnelle, et qu’un nid avait été découvert à Pietracorbara en 2022, sous la vigilance conjointe du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, du collectif Tartaruga, de PMCC et de l’association Cari. Vingt-cinq petits avaient alors vu le jour.