VIDEO - À table : Omelette au fromage de Fiuminale et aux œufs bio avec Alessandro Capone

Ingrédients

3 œufs bio

Un demi fromage frais

Menthe

Nepita

Sel poivre

Huile d’olive



Préparation

Commencez par battre les œufs.

Faites attention à ne pas trop les battre et laissez un aspect légèrement mousseux.

Ajoutez-y deux cuillères à soupe d’eau d’Orezza (cela va rajouter du moelleux à l’intérieur de notre omelette et du croustillant à l’extérieur).

Salez, poivrez à souhait.

Incorporez un quart d’un fromage frais.

Quelques feuilles de menthe fraîche, un peu de nepita si vous en avez.

Dans une poêle antiadhésive ou à l’aide d’un papier sulfurisé, faites chauffer votre huile d’olive légèrement.

Une fois arrivé à température, versez votre mélange dans la poêle.

Dès que les œufs ont commencé à coaguler, placez trois belles tranches de fromage frais et encore un petit peu de menthe hachée. Une fois que votre omelette a pris un aspect assez solide, commencez à la rouler à l’aide d’une spatule ou en vous servant du papier cuisson comme sur la vidéo.

Servez votre omelette encore chaude en mettant un tour de moulin à poivre, un peu de menthe fraîche ciselée… et régalez-vous !