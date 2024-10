VIDEO - À table : tortellini à la courge bio, aux oronges de cueillette et à la tome Corse avec Loan Gazielly

Une championne de France et vice-championne du monde de kick-boxing pour présenter la recette hebdomadaire bio du chef Alessandro, occupé par ailleurs à rechercher les mille et une saveurs qui vont enrichir à terme la carte de I Fuletti de Folelli : il y a du punch dans les cuisines du bel établissement de Casinca.

En tout cas, avec Loan aux manettes, on n'y traîne pas.

Comme elle fait sur un ring, Loan Gazielly, la sous-chef de I Fuletti, que l'on regarde autrement en prenant connaissance de son palmarès, est bien le ton donné par Alessandro Capone à son établissement. "Un futur prodige" affirme même celui qu'il y a quelques années avait été désigné "Meilleur jeune talent de France" par le Gault et Millau.

La jeune fille, guidée elle aussi par la même passion pour la cuisine des bonnes et belles choses, aime à explorer tous les champs offerts par le bio.

Et comme on pourra le constater sur notre vidéo, elle n'a eu besoin de personne, pour réaliser cette recette qui fait encore, et toujours, la part belle au bio.

Oui, dans la championne de kick-boxing, il y a incontestablement une future grande chef qui sommeille.

En attendant, comme le chef Alessandro, elle aime à rappeler le bon conseil qui ponctue chacune de ses interventions sur CNI : " Et surtout n'oubliez pas que manger local, bio et de saison a des bienfaits sur votre santé et sur celle de votre entourage !"