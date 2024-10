VIDEO - À table : gnocchi à la courge avec Alessandro Capone

Pour sa recette Alessandro recommande d'utiliser :

.

-500 grammes de chair de pomme de terre écrasée au préalable cuite dans une eau bouillante salée, variété bintje

- 300 grammes de chair de butternut bio cuite au four à 180 degrés

- 200 à 300 grammes de farine selon l’humidité de l’appareil

- 1 œuf

- Une pincée de noix de muscade, pour ceux qui veulent et une pincée de sel

- De la sauge

- Du parmesan râpé





Mélanger le tout jusqu’à avoir un mélange homogène

Sur un plan de travail, enfarinez et formez des petits boudins, comme sur la vidéo, de 1 centimètre sur 1 centimètre. Coupez-les avec un coupe-pâte ou un couteau.

Roulez le gnoccho sur le dos d’une fourchette pour lui donner son aspect typique



Faites mousser dans une poêle du beurre bio avec du sel de Guérande et du poivre pour ceux qui en veulent.

Puis cuisez vos gnocchi directement à la poêle pour leur donner du croustillant tout en remuant jusqu’à avoir une coloration souhaitée.

Enfin, mettez la sauge et un peu d’eau. Réduire jusqu’à ce que la sauce devienne nappante .

Dressez sur une assiette avec du parmesan râpé fin : le tour est joué !

Bon appétit avec la cuisine d’Alessandro Capone !