Bateaux incendiés à Calvi : "Une spirale de violence qui nous tire vers le fond", alerte Ange Santini

La série noire continue sur les ports de Corse. À Calvi, dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle embarcation a été détruite par les flammes, portant à huit le nombre total de bateaux incendiés en seulement deux nuits. Tous appartenaient à des sociétés de promenade en mer. Les dégâts sont lourds : un catamaran de 23 mètres totalement calciné, plusieurs semi-rigides réduits en cendres, et au moins quatre entreprises directement touchées. À cela s’ajoutent des emplois saisonniers menacés et une activité économique brutalement interrompue à l’aube de la haute saison touristique.



Face à cette situation, le maire de Calvi, Ange Santini, s’est dit profondément affecté. « C’est un sentiment de consternation, parce qu’on a quand même six bateaux, cinq légers, endommagés, et un catamaran complètement détruit par les flammes. C’est de l’incompréhension. », a-t-il déclaré. « Ce sont quatre entreprises locales qui ont été touchées, des gens au chômage, sans que rien ne puisse laisser transparaître quoi que ce soit. »



Le maire parle d’« actes criminels ça c’est une évidence, ça serait une drôle de coïncidence », dont « la motivation reste très floue ». Jusque-là épargnée par ce type d’actes, la commune se retrouve au cœur d’une escalade préoccupante. « Calvi a été jusqu’à présent plutôt un endroit calme, où il y avait très peu de difficultés. Et là, d’un seul coup, ça prend une tournure dramatique. » observe Ange Santini.



Mais pour l’élu, ces attaques s’inscrivent dans un climat général délétère : « C’est un constat amer, il y a un climat délétère en Corse. Calvi n’échappe pas à la règle. Il y a une spirale de violence qui nous tire vers le fond. Et ce n’est pas du tout la Corse que nous voulons, et ce n’est pas du tout la Corse que nous aimons. Un jour, ce sont des boulangeries, demain, ce sont des bateaux. » Pour l’élu, l’enjeu dépasse la seule sécurité : « Il est grand temps que tout cela rentre dans l’ordre, que la Corse retrouve une sérénité, une paix, et que le monde économique n’ait plus à se poser de questions. L’image que l’on donne, et surtout que l’on transmet à notre jeunesse, est désastreuse. Elle a besoin de repères, d’exemples liés au travail et à l’esprit entrepreneurial. »



Ange Santini assure apporter un « soutien fraternel et amical à celles et ceux qui ont vu leur outil de travail endommagé, voire complètement détruit ». Il souhaite que certains puissent « sauver leur saison », mais reconnaît que pour d'autres, comme les propriétaires du catamaran Dolce Vita, « tout est parti en fumée ».





Quant à l’origine des faits, aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée. « Je crois qu’il ne faut fermer aucune porte, il ne faut exclure aucune piste. L’enquête nous le dira. Il y a des caméras de surveillance, entre celles du port et les privées, qui montreront ce qu’elles peuvent montrer », indique Ange Santini, appelant à laisser les investigations suivre leur cours.