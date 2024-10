VIDEO - À table : sorbet au citron vert bio avec Alessandro Capone

Alessandro Capone, même s'il n'avait été l'ambassadeur du bio en Corse, ne saurait, aujourd'hui, vous proposer une autre recette sans les ingrédients qu'il promeut à tous les stades de ces réalisations culinaires les plus élaborées.Citron vert bio de Jean-Marie Brunini, menthe bio du jardin, cassonade bio : au bout de son sorbet du jour dont on se délecte à l'envi à la fin d'un bon repas , on peut bénéficier des mille et un bienfaits de produits élevés selon les strictes règles de l'agriculture biologique."Magnifique", "Un régal", "explosions de parfum","incroyable", "extraordinaire" : à chaque étape de la confection de ce véritable élixir, concocté pour satisfaire le plus grand plaisir de nos palais, Alessandro Capone, en bon latin qu'il est ne manque jamais l'occasion de nous faire partager son enthousiasme non seulement pour ce qu'il mais aussi pour les produits avec lequel il le fait.D'ailleurs, si vous passez par I Fuletti il ne manquera pas de rappeler, comme il le répète à l'envi sur chacune de nos vidéos : " Et surtout n'oubliez pas que manger local, bio et de saison a des bienfaits sur votre santé et sur celle de votre entourage !"Oui, Alessandro Capone est bien le meilleur ambassadeur du bio qui pouvait être désigné. dans la région.