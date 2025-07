A Fiera di a Bocca à u Pratu : trois jours de foire agricole du 1er au 3 août

Organisée chaque été dans le Giussani, la Fiera di u Pratu est un rendez-vous rural structurant. Pendant trois jours, elle rassemble éleveurs, producteurs, artisans, familles et visiteurs autour de la valorisation du pastoralisme corse.



Le programme prévoit, dès le vendredi 1er août, l’accueil des exposants et des animaux. Une messe sera célébrée à 17h avec la confrérie de Quercitellu. Un apéritif sera ensuite offert sur le champ de foire, suivi d’un concours de paghjella et d’un repas collectif.



Le samedi 2 août, la foire s’ouvrira à 10h après une promenade à cheval. La journée sera rythmée par des échanges autour de l’IGP Vitellu Corsu avec la Chambre d’agriculture, une présentation de la brebis corse avec l’OS Pecura Corsa, des démonstrations de fabrication de fromages, de dressage de chiens de berger et d’épreuves muletières. Un concert gratuit du groupe L’Arcusgi est prévu en soirée.



Le dimanche 3 août, une randonnée est proposée dès 8h30. Plusieurs temps forts ponctueront la journée : conférence d’Andria Fazi sur les institutions corses, échanges autour de la châtaigneraie, animations pour enfants, démonstrations, concours d’animaux, jeux, chasse au trésor, vente aux enchères de bétail et table ronde sur l’élevage. Le concert du groupe Eppo clôturera la foire à 21h.



Tout au long du week-end, un marché de producteurs et d’artisans sera ouvert de midi à minuit. Des démonstrations de savoir-faire (tundera, fabrication de brocciu, débardage), des balades à cheval, des jeux pour enfants, des animations musicales et des conférences compléteront l’événement. Un maréchal-ferrant et un ostéopathe animalier seront également présents.