VIDEO - À table : mille-feuille de butternut et coing corses avec Alessandro Capone

Pour un millefeuille de butternut et coing (pour 4 personnes



Ingrédients (pour 4 personnes)



Pour le millefeuille

1 butternut bio

2 coings bio ou du jardin

50 g de beurre

Jus d'1 citron

Erba barona ou Thym frais

Sel et poivre

Un poids (comme un plat allant au four) pour presser





Pour la crème de girolles

200 ml de crème bio

150 g de girolles

Beurre (pour la poêlée)

Sel et poivre





Pour la décoration :

Noisettes de Cervioni (ou noisettes grillées)

Quelques pousses de cerfeuil





Instructions

Préparation du mille-feuille

Préchauffe le four à 180°C (350°F).

Épluche et coupe le butternut et les coings en fines lamelles (utilise une mandoline si possible).

Dans un plat allant au four alterne des couches de lamelles de butternut et de coing. Assaisonne avec du sel, du poivre, quelques feuilles de thym et un peu de jus de citron entre les couches.

Coupe le beurre en petits morceaux et dispose-les sur le dessus. Ajoute un peu de jus de citron sur le tout.

Place un poids (comme un plat) sur le dessus pour bien tasser le tout.

Cuis pendant environ 1h30 à 120 degrés jusqu'à ce que le tout soit tendre et légèrement doré.





Préparation de la crème de girolles

Dans une poêle, fais chauffer un peu de beurre et ajoute les girolles. Fais-les revenir jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Assaisonne avec du sel et du poivre.

Incorpore la crème bio et laisse mijoter à feu doux jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Ajuste l'assaisonnement.



Dressage

Sers le millefeuille

Ajoute une cuillerée de crème de girolles à côté.

Décore avec des noisettes de Cervione et quelques pousses de cerfeuil.

Variante .Tu peux changer le jus de citron par du jus d’orange

Et le thym par le romarin.

Et profite bien de ce plat savoureux et de saison.