À table avec CNI : Alessandro Capone ambassadeur de la cuisine bio corse

Il est sans doute tombé dans la marmite de la… cuisine à sa naissance.

Accroché aux basques de sa mère et de sa grand-mère, il a été pendant très longtemps leur petit commis.

L'enfant gourmand - il ne le conteste pas - n'a rien perdu de ses merveilleux souvenirs des plats chaleureux et colorés de son Italie du Sud natale. Il n'a rien oublié de l'agriculture, qui était bio sans qu'on le sache et que l'on pratiquait déjà à l'époque. Ni des couleurs et pas davantage des saveurs de ces fruits et légumes que l'on vendait directement du producteur au consommateur. Sa mémoire visuelle et sa mémoire olfactive ne l'ont jamais pris en défaut lorsqu'il s'est agi d'emboîter le pas aux "femmes de la maison"comme il les appelle, il a décidé de faire de ce superbe héritage son métier.



Mais avant de se mettre aux fourneaux dans un établissement qui, entre Tavagna et Costa Verde, faisait office de bar, Alessandro, qui a été scolarisé dans la microrégion, s'était essayé à la musique. Mais le guitariste du groupe The Pink Diamonds, malgré des qualités reconnues , n'a guère prolongé son séjour du côté d'Aix-en-Provence. Le pizzaiolu du Tavanincu, animé par la passion qui était la sienne a vite emporté l'adhésion de toute une région puis chemin faisant celui des meilleurs critiques culinaires.

Et le cercle de ses fidèles n'a cessé de s'élargir.

Il est vrai que sa réputation soulignée à deux reprises par le Gault et Millau - "Meilleur jeune talent de France" en 2019 puis "Découverte de l'année" en 2020 - a vite franchi les limites de la Tavagna et de la Casinca.



Aujourd'hui Alessandro Capone, chef de I Fuletti de Folelli et de Gusti et Sapori à Moriani-Plage, mais aussi et surtout ambassadeur du bio en Corse, entend avec le concours de Interbio Corse mettre son incontestable talent au service de cette cuisine découverte, pratiquée et appréciée dans les pas de sa mère et de sa grand-mère et pour laquelle l'île dispose de mille et un ingrédients pour régaler tous les palais.

S'y l'on y ajoute la passion qui anime cet homme au sourire permanent et dont le regard toujours rieur s'anime lorsqu’il est question de cuisine, l'on peut être certain que le plat qu'il vous servira sera l'égal de cet incommensurable amour pour les plaisirs sains et bio qu'il s'évertue à faire apprécier à tous ceux qui fréquentent ses établissements.



Premier rendez-vous ce dimanche sur CNI avec sa recette de millefeuille de légumes bio.

Cinq autres suivront à un rythme hebdomadaire.

Bon appétit !