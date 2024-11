VIDEO - À table : Denti aux morilles blanches et légumes d’automne avec Alessandro Capone

Ingrédients

Une pièce de Denti de 180/200gr

Deux carottes bio

100 gr de courge bio

Et une morille blanche de Vizavona

1 citron vert

Du beurre

Vin blanc sec bio

Fleur de sel



Préparation

Dans une poêle où vous avez posé un carré de papier cuisson, cuisez votre poisson sur peau avec un léger filet d'huile.

La cuisson à l'unilatérale consiste à faire rôtir le poisson sur sa peau doucement pour que la chaleur monte dans la chair : cette méthode permet d'avoir une cuisson optimale et une peau croustillante



Quand on est à la moitié de la cuisson, ajoutez là la morille, puis la courge et les carottes, cuites au préalable à la vapeur

Une fois que votre poisson est entièrement cuit, sortez-le de la poêle.

Réservez



Continuez à caraméliser les sucs. Une fois le tout parvenu à bonne caramélisation, déglacez au jus de citron et au vin blanc (4cl), ajoutez le beurre, un peu de romarin et attendre que les jus soient liés.

Dressez sur une assiette légèrement creusée en arrosant le poisson avec votre sauce parfumée.

Ajoutez quelques noisettes de Cervioni pour rapporter du croquant.

Bon appétit !