Urtaca : un conducteur sous stupéfiant flashé à 129 km/h au lieu de 80 sur la RT 30

La rédaction le Mardi 3 Janvier 2023 à 13:42

Comme chaque jour dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et les comportements déviants au volant, les gendarmes de Corse étaient mobilisés ce lundi 2 janvier le long des plusieurs axes routiers de l'ile où ils ont enregistré plusieurs infractions.

Un premier automobiliste a été intercepté sur la RT 40 à Viggianello limitée à 80 km/h à une vitesse de 154 km/h (retenue 146). Un deuxième conducteur qui circulait sur la RT 30 à Urtaca à 129 km/h (retenue 122) a fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants qui s’est révélé positif Les deux véhicules ont été placés en fourrière pour grand excès de vitesse ou conduite sous stupéfiants.



Les gendarmes de la compagnie de Sartène et les motocyclistes de Moltifao ont aussi rappelé aux contrevenants "pressés" que la vitesse a été l’une des principales causes des accidents graves et mortels en Corse en 2022.