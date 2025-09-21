« Unsünd » en concert à Bastia ce lundi 22 septembre

Philippe Jammes le Dimanche 21 Septembre 2025 à 15:23

Dans le cadre du festival des arts sonores « Zone Libre » qui se déroulera du 22 septembre au 10 octobre au centre culturel Alb'Oru à Bastia, se produira en ouverture le groupe « Unsünd ».