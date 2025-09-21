« Unsünd » en concert à Bastia ce lundi 22 septembre

Evénement incontournable pour les amateurs d’art et de son, cette septième édition de Zone Libre propose une programmation riche et engagée, célébrant la diversité et la créativité à travers des concerts, des performances, des installations et des expositions qui mettent en lumière le pouvoir transformateur du son. Ce parcours sonore va se déployer dans de nombreux lieux culturels de la ville, offrant une variété de projets aux esthétiques diversifiées. Des paysages sonores ambiants au bruit expérimental à haute énergie, le festival valorise le patrimoine culturel unique de Bastia tout en favorisant l’expérimentation et l’innovation. Cette année, un focus particulier est mis sur les œuvres multimédia d’artistes établis en Corse, enrichissant ainsi la scène artistique locale.
La gratuité d’accès à toute la manifestation permet à chacun de découvrir la puissance poétique des arts sonores, rendant cet événement accessible à tous.
En ouverture ce lundi 22 septembre à 20 h 30 : Unsünd. « Unsünd est un néologisme construit sur la base de unsound, sans son en anglais, en référence à un album solo d’Alan Wilder, ancien membre de Dépêche Mode, qui s’appelle Unsounds Method. Le tréma sur le U renvoie à un autre groupe de post-rock lyonnais qui s’appelle Zëro, le tout faisait écho au concept philosophique d’abîme, ou de “sans-fond”, qui apparaît à la fin du Moyen Âge en Allemagne sous le terme de Ungrund », nous explique Pierre Savalli, à l’origine du duo avec Marc-Sauveur Costa.
« Des connexions sur la musique »
Leur musique ? De la musique électro mais pas que, tant les influences sont nombreuses. « Avec Marc-Sauveur, on s’est rencontrés lors d’un concert de Pierre Gambini » souligne P. Savalli. « On a vite trouvé des connexions sur la musique. Tous deux nous voulions sortir des sentiers battus, avec une musique très accessible, de belles mélodies, des sons travaillés ». À l’occasion de ce concert, le duo présentera son 1er opus, « Unsünd », un vinyle format 33 tours de 9 titres en français, corse et espagnol. « La réalisation de ce projet a pu se faire grâce à de nombreux participants*. Soutenus et aidés par la CdC, on a travaillé ainsi avec plusieurs artistes qui ont posé leurs voix sur nos musiques. Chacun a apporté son univers, sa patte. C’est chanté, parlé, on y parle écologie, société, média. Il y a des poésies de Stefanu Cesari. On voulait avec nous des gens qui comprennent notre musique car on balaye beaucoup de spectres musicaux, ce n’est pas homogène. Il y a la musique, mais aussi l’importance des mots. D’ailleurs sur scène ce lundi soir, tous seront là et grâce à une scénographie on finira à 14 sur scène ». Ce concert (entrée libre) sera suivi d’un « after » animé par Pasqua Pancrazi pour rencontre et dédicace avec les artistes.
Nanti de ce vinyle, véritable carte de visite, Unsünd nourrit bien des projets avec une version numérique de ce 1er opus, des live en Corse et sur le continent. Des dates sont déjà cochées dans leur agenda. Autre projet, un second album, différent du 1er. « Ce sera un vinyle plus instrumental car on ne veut pas faire de surplace ».
---
*Pierre Savalli, synthé, guitare
Marc-Sauveur Costa, guitare et électro
Laure Limongi, texte et voix
Stefanu Cesari, texte et voix
Marc Biancarell, texte et voix
Jean-Emmanuel Pagni, voix
Xavier Tavera, voix
Charly Martinetti, voix
Tempvs Fvgit, voix
Patrick Vignoli, texte et voix
Rénald Chiudini, guitare et voix
Laurent Gueirard, batterie et percussions
Cédric Guéniot, technique
Art work et conception graphique, Lelia Crastucci
Photographie, Amandine Joset-Battini
Enregistrement au Studio Kabaffer Prod & Redtone
