Bastia : La 6e édition di "U Festivale di l'arti sonori Zone Libre" revient jusqu'au 4 février

« Cette manifestation est devenue en quelques années un véritable rendez-vous de la création sonore en Corse » indique Tommy Lawson, son créateur. « L e festival Zone Libre s'est imposé par sa transversalité, croisant les arts sonores et les arts visuels, invitant les artistes à expérimenter ». L'événement s’affiche comme un dénicheur de projets qui questionnent, bousculent et enrichissent les esthétiques. « Zone Libre célèbre les plaisirs soniques immédiats avec ses concerts, performances, son parcours sonore et invite à découvrir des artistes qui intègrent à leurs représentations musicales des éléments des arts plastiques, du cinéma, de la narration, de l’éclectisme, mettant en lumière les expressions les plus singulières et novatrices » explique encore T. Lawson. « Notre festival pose un éclairage nouveau sur des artistes de tous horizons, encourage et accompagne les premiers pas des jeunes créateurs, pour favoriser l’expérimentation ainsi que les recherches et les réflexions entre art et science. La vibration d’un festival comme le nôtre est de saisir un monde en perpétuel mouvement et d’être en prise avec les questionnements des artistes, chercheurs portés par des visions audacieuses. »Pour cette 6édition, du 29 janvier au 3 février, plus de vingt artistes de toutes générations et nationalités confondues se retrouveront en plusieurs lieux de Bastia (Alb’Oru, Casa di e scenze, musée, bibliothèque centrale, conservatoire Tomasi, L’Arsenale, Maison des quartiers Sud ..) dans une belle spirale créative, De la Corse à Bruxelles, en passant par Mons, Vienne, Limoges, Berlin, Paris, Liège, Angoulême, Vaasa, Rome, Londres... « Durant ces 7 jours nous irons à la rencontre de ces merveilleux créateurs et créatrices pour partager des moments d’écoute, plus rares les uns que les autres, mais surtout uniques » ajoute le directeur artistique.La programmation 2024 est une nouvelle fois audacieuse et ouverte, engagée dans son époque, impliquée dans les débats d’aujourd’hui. Outre les concerts, Zone Libre propose de nombreux rendez-vous à partager en famille, entre amis : Performances, parcours sonore, rencontres sur la thématique arts & sciences dans plusieurs lieux de la ville.Inauguration de lundi à 19h au Centre Culturel L’Alb’Oru avec Piero Geiger pour « EXPER-STELLAR » suivi à 20h30 du Concert / Performance de « TERRITORII VOX » de Valérie Giovanni (Ventiseri) et21h30 d’un autre Concert / Performance : «de Novi sad (Ancienne Olympie - Grèce)