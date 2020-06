Une stratégie européenne pour nettoyer les ports de Corse

Livia Santana le Samedi 20 Juin 2020 à 08:26

Ce vendredi 19 juin, l'Union régionale des ports de plaisance accueillait la fondation italienne "Mosos", spécialiste de l'environnement et des ports propres. Une quinzaine de ports de plaisance ont adopté le programme "Maritimo" dans le but d'élaborer une stratégie commune pour répondre à la crise sanitaire et écologique.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements