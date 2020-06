Gestion des effluents : la stratégie des 5R expliquée aux techniciens et aux représentants des ports de Corse

Agir au-delà des frontières dans un monde en mutation. L'échange entre régions est à la base de l'action du projet PORT-5R- et avec le démarrage de la phase 3 de l'urgence COVID-19, les activités d'animation territoriale et l'échange de bonnes pratiques entre territoires peuvent enfin reprendre . Vendredi 19 et samedi 20 juin, une délégation du projet rencontrera les techniciens des collectivités locales et de la direction des ports touristiques de Corse intéressés par la reproduction sur leur territoire des Bonnes Pratiques et Actions Pilotes expérimentées par le Projet.

Sur la base des nouveaux besoins liés à l'urgence COVID, les réunions se dérouleront sous une forme mixte: une partie en présence et une partie en connexion web. De cette manière, de nouvelles opportunités et méthodes de rencontre sont expérimentées, dans un nouveau scénario dans lequel - notamment dans le ports - la prise de conscience de l'importance de gérer de nouvelles procédures pour la santé des personnes et de la mer est en augmentation.



La mission d'échange qui a pour objectifs, l'innovation, la durabilité environnementale et la sécurité sanitaire des Ports, actions pilotes et bonne pratiques du projet européen PORT-5R, se déroulera sur plusieurs sites portuaires de Corse dont Cap Corse, Bastia Vieux Port, Solenzara.

Elle a débuté ce Vendredi 19 juin, par une visite du port de Macinaggio. Elle devait se poursuivre dans le courant de l'après-midi à la mairie de Bastia où les partenaires EKSO Srl, Provincial Assonautica di Savona et Fondazione MO.SO.S devaient présenter aux techniciens et aux représentants des ports, les activités réalisées et les résultats obtenus.