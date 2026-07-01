Une seconde date à Florence pour le chanteur Felì

Alors que son premier concert à Florence, prévu le 31 octobre prochain à 20h30, affiche déjà complet, Felì ajoute une deuxième représentation le même jour à 16h30. Le concert est prévu dans le cadre de Sessant’Anni digià, une tournée de plus de 40 dates entre la Corse et le continent qui célèbre les 60 ans du chanteur. Après un coup d’envoi au mois de février au centre culturel l’Alb’Oru à Bastia, Felì se produit depuis le printemps et tout l’été dans toute la France, et notamment dans plusieurs festivals.





Au mois d’octobre, deux concerts sont prévus à Florence au Teatro Niccolini, plus vieux théâtre de la ville datant des années 1650. « On organise un voyage au départ de Bastia », soulignait le chanteur il y a quelques mois lors de l’annonce de sa tournée. « On partira le soir du 30 octobre en bateau et on rentrera le 1er novembre. À bord, il y aura une grande animation musicale avec les musiciens qui vont faire le concert avec moi, mais d'autres également : ce sera une scène ouverte pour faire la traversée de Livourne à Bastia. »





À l’occasion du concert, le public pourra ainsi découvrir une tournée que le chanteur décrivait comme « un peu particulière ». « Il ne s’agit pas d’un concert comme on a l’habitude de voir avec un chanteur devant, des musiciens derrière et des artifices, des projecteurs qui vont dans tous les sens. Ici, ce sera très sobre, un peu comme si on était dans un salon », soulignait-il. Le spectacle, entièrement acoustique, réunira plusieurs instruments, comme « un piano, un accordéon, une basse, des percussions, et nous aurons Laure Degiovanni aux chœurs ». Depuis février et jusqu’en décembre, Felì participe en parallèle à une série de concerts mensuels à Paris, aux côtés d’Alain Gherardi du groupe Missaghju. « Les soirées offrent un contrepoint à la tournée insulaire, avec des interprétations partagées. »





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