2026, une année anniversaire pour Felì et Scola in Festa

Une tournée en Corse et sur le continent, un concert à Florence, un festival de fin d’année et un projet pédagogique pour tous les élèves de l’île… L’année 2026 sera placée sous le signe du double anniversaire pour Felì et Scola in Festa, le chanteur et l’école de musique qu’il a fondée, célébrant respectivement 60 et 25 ans.



À cette occasion, il lance Sessant’Anni digià, une tournée de plus de 40 dates entre la Corse et le continent. Le coup d’envoi de la tournée aura lieu les 13 et 14 février à l’Alb’Oru de Bastia, suivi de concerts entre le printemps et l’été dans toute la France, et notamment « à Gréoux-les-Bains pour un festival organisé par le groupe I Campagnoli et la municipalité, et la Fiera di u Casgiu de Venaco le 1er mai ».





Une tournée que le chanteur décrit comme « un peu particulière ». « Il ne s’agit pas d’un concert comme on a l’habitude de voir avec un chanteur devant, des musiciens derrière et des artifices, des projecteurs qui vont dans tous les sens. Ici, ce sera très sobre, un peu comme si on était dans un salon », décrit-il. Le spectacle, entièrement acoustique, réunira plusieurs instruments, comme « un piano, un accordéon, une basse, des percussions, et nous aurons Laure Degiovanni aux chœurs ». De février à décembre, Felì participera à une série de concerts mensuels à Paris, aux côtés d’Alain Gherardi du groupe Missaghju. « Les soirées offriront un contrepoint à la tournée insulaire, avec des interprétations partagées. »





La tournée connaîtra son point d’orgue à Florence le 31 octobre prochain, où un concert est prévu au Teatro Niccolini, plus vieux théâtre de la ville datant des années 1650. « On organise un voyage au départ de Bastia », souligne Felì. « On partira le 30 octobre au soir en bateau et on rentrera le 1er novembre. À bord, il y aura une grande animation musicale avec les musiciens qui vont faire le concert avec moi, mais d'autres également : ce sera une scène ouverte pour faire la traversée de Livourne à Bastia. Je ne peux pas encore trop en dévoiler, mais les places seront disponibles au printemps. »





Plusieurs projets pour les 25 ans de Scola in Festa





En parallèle de la scène, l’année 2026 marquera les 25 ans de Scola in Festa, l’école de musique fondée par Felì en Casinca. Avec plus de 350 élèves, dont 95 % d’enfants et d’adolescents, l’école mêle aujourd’hui apprentissage du chant, du solfège, des instruments et de la langue corse. À ce titre, plusieurs projets sont prévus cette année, dont un concert-festival en fin d’année et le lancement du projet pédagogique Paoli per sempre à l’échelle territoriale. « Le projet, pour les 300 ans de Pascal Paoli, s’articule autour de la chanson “Cumu parlà”, qui sera distribuée à l’ensemble des 65 000 élèves corses, de la maternelle à l’université. Un QR code accompagnera le single et donnera accès à des ressources historiques, des supports visuels et sonores et des outils pour les enseignants. »



Dans le cadre de ce projet, Felì présentera cette opération le 10 juillet prochain dans la commune de San Nicolao, lieu du départ en exil de Pascal Paoli, alors âgé de 14 ans. « On va présenter cette opération Paoli cumu parlà et Paoli per sempre en journée, et je ferai un concert le soir dans le cadre de la tournée », détaille-t-il. Le festival des 25 ans de l’école de musique Scola in Festa aura pour sa part lieu au mois de décembre.

